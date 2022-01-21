21.01.2022
Казахстан отверг обвинения Европарламента в нарушении прав человека
21.01.2022
Стратегия развития велосипедной инфраструктуры будет разработана для Челябинска
21.01.2022
Педагог из Челябинска, которая унижала школьника, написала заявление об увольнении
21.01.2022
Южноуральца будут судить за убийство, совершенное больше 30 лет назад
21.01.2022
Южноуральские аграрии будут выращивать больше пшеницы твердых сортов
21.01.2022
Электрику вынесен приговор за смерть ребенка от удара током
Южноуральца будут судить за убийство, совершенное больше 30 лет назад
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
20.01.2022
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022