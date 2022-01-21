Южноуральца будут судить за убийство, совершенное больше 30 лет назад

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении убийства в 1988 году. Он вместе с подельником запер в частном доме мужчину и женщину, подперев входную дверь. Затем злоумышленники подожгли дом.

По версии следствия, восьмого сентября 1988 года в районе водонапорной станции Чебаркуля обвиняемый со своим знакомым, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с его смертью, после бытовой ссоры заперли в частном доме мужчину и женщину, подперев входную дверь. Затем они подожгли дом. Потерпевшие смогли выбраться из горящего дома, но после этого обвиняемый с соучастником нанесли им множественные удары и скрылись.

Мужчина скончался в больнице, женщину врачам удалось спасти.

«В результате целенаправленной работы следователей следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области и сотрудников регионального управления МВД России по раскрытию преступлений прошлых лет была установлена причастность обвиняемого к совершению данного преступления», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.