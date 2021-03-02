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Южноуральца задержали за попытку дачи взятки полицейскому

В Саткинском районе задержан 34-летний мужчина, который попытался дать полицейскому взятку в 50 тысяч рублей. За эти деньги подозреваемый предложил правоохранителю уничтожить улики, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Согласно материалам уголовного дела, мужчину задержали в Сатке по подозрению в сбыте наркотиков. Находясь в служебной машине, ранее не судимый местный житель предложил полицейскому вознаграждение.

«Он предлагал сотруднику полиции взятку в размере 50 тысяч рублей за уничтожение доказательств, изобличающих его причастность к незаконному обороту наркотиков путем производства «закладок», - рассказали в пресс-службе регионального полицейского Главка.

Полицейский отказался от взятки и сообщил об этом руководству. Как уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, преступные действия были зафиксированы.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки (ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ). Сейчас в СК решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения.