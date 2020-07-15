Южноуральцы не хотят беречь своих «железных» коней

В Челябинской области продолжаются массовые кражи велосипедов. Несмотря на все рекомендации и предупреждения полиции, они оставляют их без присмотра.

Двухколесный транспорт прочно вошел в нашу жизнь. Все больше и больше магнитогорцев выбирают здоровый образ жизни, передвигаясь по городу на велосипедах. Кто-то задумывается о сохранности своего имущества, а кто-то просто оставляет своего «железного коня» без присмотра.

«В дежурную часть отдела полиции «Ленинский» обратился 33-летний магнитогорец. Мужчина пояснил, что у него пропали два велосипеда, которые он оставил на площадке в подъезде без присмотра. Причиненный ущерб составил более 17000 рублей. Сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления. Но этой ситуации могло не произойти, если бы хозяин имущества использовал специальные противоугонные приспособления или хранил бы велосипеды в закрытом от посторонних глаз помещении», - сообщила официальный сотрудник УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

Жертвой воришек стал и 28-летний владелец велосипеда. Он оставил его в тамбуре, а 34-летний мужчина, решил похитить велосипед, чтобы в дальнейшем его реализовать. Но подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками полиции.

Ранее сотрудники полиции Челябинска задержали подозреваемого в совершении кражи двух велосипедов. Они были похищены из подъезда жилого дома. Возбуждено уголовное дело. Ущерб составил порядка 23 тысяч рублей.

Полицейские Златоуста (Челябинская область) также задержали трех подростков, которые воровали велосипеды, чтобы купить себе машину. Их они продавали по объявлениям в Интернете. Всего были совершены кражи семи велосипедов. Они их продавали по объявлению. Подростки на денежные средства приобрели автомобиль.

Полицейские напоминают о необходимости проявления бдительности и соблюдения элементарных правил безопасности для сохранности своего имущества. Злоумышленники пользуются беспечностью южноуральцев, которые оставляют свои двухколесные транспортные средства без присмотра на улице, у магазинов, во дворах и подъездах домов, не используя специальные противоугонные средства.

Сейчас многие весьма охотно покупают различные вещи по объявлениям в Интернете. Но стоит быть бдительным при покупке велосипеда «с рук». Низкие цены и продажа «на улице» должны вызывать у каждого опасения. Нередки случаи, когда похищенные велосипеды стоимостью в несколько тысяч, а иногда и несколько десятков тысяч рублей, продаются за бесценок.

Напомним, за приобретение похищенного, предусмотрена уголовная ответственность, в случае, если человек был осведомлен о том, что приобретает похищенное. Это статья 175 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Она предусматривает реальное лишение свободы.