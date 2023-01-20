Южноуралец лишился денег после посещения "взрослого" сайта (18+)

Житель Увельского района (Челябинская область) после посещения сайта, на котором предлагали услуги интимного характера, перевел вымогателям свыше 150 тысяч рублей.

Мужчина рассказал полицейским, что в сети Интернет заинтересовался информацией на сайте, на котором размещены услуги откровенного характера. На следующий день на его мобильный номер стали поступать звонки. Незнакомцы сообщили, что мужчина своими действиями причинил вред интернет-ресурсу, нанес серьезный ущерб, поэтому ему нужно заплатить деньги.

«Злоумышленники потребовали от потерпевшего перевести им порядка 150 тысяч рублей, в противном случае ему обещали неприятные последствия. Опасаясь за свою безопасность и то, что станет известно о его интересе к приватным услугам, житель Увельского района перевел в течение дня более 150 тысяч рублей разными суммами, заняв деньги у родственников и знакомых», - рассказали в региональном полицейском главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»,

Напомним, ранее житель Южноуральска лишился 40 тысяч рублей, заказав по Интернету приватную услугу – «девочку по вызову». Она к нему так и не приехала.

Житель Верхнеуральского района лишился денег, заказав услугу через «сайт для взрослых» в сети Интернет.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, сохраняйте бдительность, следуйте элементарным правилам приличия и не совершайте необдуманных поступков. Если вы все же пострадали, то обратитесь с заявлением в органы внутренних дел. И не удаляйте переписку, она поможет оперативникам установить подозреваемых. Помните, что безупречность вашей репутации зависит от совершенных вами действий.