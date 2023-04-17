Южноуралец, убивший тещу, просил его оправдать

Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор жителю Челябинской области, который убил свою тещу. Приговором Кыштымского суда он осужден к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы.

Судом установлено, что в ноябре 2021 года 40-летний мужчина приехал в Карабаш к теще для розыска своей супруги, которая с детьми скрывалась от мужа на протяжении нескольких дней.

«Теща не стала сообщать зятю, где прячется его бывшая жена с детьми. Тогда, проследив за тещей, обвиняемый совершил убийство, обмотав голову жертвы скотчем, перекрыв ей тем самым дыхательные пути», - рассказали в прокуратуре региона.

Осужденный с приговором не согласился, просил суд его оправдать.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора жалобу осужденного оставила без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.