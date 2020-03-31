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Южноуральские пограничники пресекли канал незаконной миграции иностранцев

Фото: 
пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Челябинской области
Происшествия
Сегодня, 14:48

Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Челябинской области на территории Екатеринбурга в рамках расследования, возбужденного по статье "Организация незаконной миграции" проведены оперативно-следственные мероприятия по месту жительства жительницы России, подозреваемой в организации канала незаконной миграции иностранных граждан на территории Уральского региона.

Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, в ходе обыска в квартире подозреваемой обнаружен тайник с заполненными уведомлениями о прибытии иностранного гражданина, миграционные карты, удостоверения личности и паспорта иностранцев, обратившихся к подозреваемой за содействием в изготовлении документов. Также обнаружены и изъяты 18 незаполненных бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина, поддельный оттиск печати Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», вид на жительство иностранного гражданина, подсобная бухгалтерия с клиентской базой и сведениями о движении денежных средств за оказанные незаконные услуги.

В настоящее время в отношении подозреваемой проводятся необходимые мероприятия по документированию противоправной деятельности.

 

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