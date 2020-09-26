Южноуральские полицейские провели операцию «Ночь»

В Челябинской области завершилась операция «Ночь», в ходе которой стражи порядка раскрыли более 130 преступлений, задержали 14 человек, находящихся в розыске и изъяли из незаконного оборота почти 80 тысяч литров спиртного на сумму свыше 28 миллионов рублей.

В областном центре и крупных городах Челябинской области в период с 25 на 26 сентября проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь». В операции задействовалось более 1800 сотрудников органов внутренних дел.

«Полицейскими Южного Урала на территории шести городов Челябинской области раскрыто 131 преступление, задержано 14 лиц, находившихся в розыске. Стражами правопорядка области в ходе мероприятия составлен 1821 протокол об административном правонарушении, из них 677 - в области дорожного движения, 516 - посягающих на общественный порядок и общественную безопасность», - сообщили в региональном полицейском главке.

Инспекторами ГИБДД выявлено 40 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения и 41 случаев нахождения за рулем водителей, не имеющих права управления автотранспортом.

Сотрудники полиции посетили 862 несовершеннолетних, которые состоят на учетах, осуществили проверки 365 законных представителей несовершеннолетних, 840 лиц, состоящих под административным надзором, а также 346 владельцев оружия.

В итоге стражи порядка выявили 37 фактов нахождения несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. В торговых точках полицейские зафиксировали 40 случаев продажи спиртных напитков лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

По итогам проведенного мероприятия из незаконного оборота изъято около 400 граммов наркотических средств, 19 единиц оружия и 309 единиц боеприпасов, свыше 77881 литров алкогольной продукции на сумму около 28,5 миллионов рублей.

Фото ГУ МВД по Челябинской области