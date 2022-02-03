Южноуральские полицейские устроили облаву на мигрантов

Сотрудники управления по вопросам миграции регионального полицейского главка при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии проверили рынки, торговые точки и места стихийной торговли. Их интересовала законность привлечения к работе иностранцев.

Как сообщили в региональном полицейском главке, стражи порядка проверяли наличие разрешительных документов и законность привлечения иностранцев к осуществлению трудовой деятельности, соблюдение установленных законодательством ограничений на осуществление отдельных видов деятельности иностранцами.

За два дня мероприятия к административной ответственности привлечено 57 человек, в том числе 18 иностранцев за незаконное осуществление трудовой деятельности, 35 человек за незаконное привлечение иностранцев к труду.

Судами принято 12 решений о выдворении иностранных граждан. Наложено административных штрафов на сумму 114000 рублей.