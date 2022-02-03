03.02.2022
Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Шойгу: «Полезут — получат! Вот и вся война»
03.02.2022
С 3 февраля пенсионерам начали выплачивать проиндексированную пенсию
03.02.2022
На Зимней Олимпиаде в Пекине поставили гендерный рекорд
03.02.2022
Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий
03.02.2022
Южноуральские полицейские устроили облаву на мигрантов
03.02.2022
Власти Украины ограничат выезд из страны для граждан призывного возраста
Южноуральские полицейские устроили облаву на мигрантов
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022