Задержан еманжелинец, избивший администратора сауны

В Еманжелинске (Челябинская область) задержан мужчина, причинивший тяжкий вред здоровью 65-летней женщине - администратору сауны. Она госпитализирована.

В отделе полиции по Еманжелинскому району следователем возбуждено уголовное дело по обстоятельствам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 65-летней женщине – администратору сауны.

«Конфликт между клиентом и работником заведения произошел в ночь на девятое февраля. По предварительным данным, мужчина нанес потерпевшей удары стулом в область головы и туловища. В результате полученных травм женщина была госпитализирована», - сообщили в региональном полицейском главке.

Нападавшего сотрудники полиции задержали. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.