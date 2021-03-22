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Задержан житель Омска, укравший смартфон у умершего на пробежке офицера из Магнитогорска

Сотрудники уголовного розыска Омска установили личность подозреваемого в краже телефона у умершего офицера из Магнитогорска. Раскрыть преступление помогли камеры наружного видеонаблюдения.

Заявление от 31-летней жительницы Магнитогорска о хищении смартфона поступило в отдел полиции № 6 УМВД России по городу Омску. Ее супруг скоропостижно скончался во время пробежки на спортивной площадке лицея, а смартфон был похищен неизвестным уже у лежащего на земле военнослужащего.

При раскрытии преступления сотрудники уголовного розыска просмотрели записи установленных на территории школы камер видеонаблюдения. На одной из них запечатлен момент кражи: неизвестный похитил имущество и скрылся.

«Так как видео было низкого качества, полицейские не обладали четкими приметами гражданина, однако оперативно-розыскные мероприятия позволили полицейским установить личность злоумышленника. Тем не менее. сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего ранее неоднократно судимого за тяжкие преступления омича в арендованной им квартире на улице Жукова», - сообщили в МВД России по Омской области.

Свои действия мужчина попытался оправдать. Он полагал, что лежащий на земле мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Похищенным у офицера телефоном фигурант пользовался некоторое время, однако позже сломал его и выбросил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».