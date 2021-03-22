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Задержана автоледи из Сосновского района, которая пыталась дать взятку полицейскому

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Задержана автоледи из Сосновского района, которая пыталась дать взятку полицейскому

В Сосновском районе (Челябинская область) возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая, нарушив правила дорожного движения, пыталась дать взятку сотруднику ГИБДД. Полицейский от взятки отказался.

По версии следствия, в марте текущего года на участке автодороги около СНТ «Надежда» в Сосновском районе подозреваемая пыталась дать взятку в сумме 30 тысяч рублей сотруднику полиции за непривлечение ее к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков, от взятки сотрудник полиции отказался, деньги не взял и сообщил руководству о произошедшем.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на дачу взятки».

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения.