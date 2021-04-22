Закупка по благоустройству участка возле челябинского аэропорта прошла с нарушениями

Арбитражный суд подтвердил нарушения в закупке по благоустройству участка автодороги Аэропорт-Бродокалмакский тракт. Цена контракта составила более 84 миллионов рублей, в то время как было выполнено работ только на четыре миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Работы по благоустройству проводили в рамках содействия в развитии инфраструктуры населенных пунктов Челябинской области.

«Контракт заключен с ФКУ «Исправительная колония №2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области» без проведения конкурентных процедур. Цена контракта составляет 84,6 млн рублей», - сообщили в антимонопольном ведомстве.

Региональное УФАС установило, что в рамках контракта провели работы по изготовлению армакаркасов и металлических конструкций «Въездная стела», «Счастливого пути, Челябинск», лавочек, урн, пандусов и других изделий на сумму в четыре миллиона рублей.

«При этом для выполнения большей части работ ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Челябинской области были привлечены субподрядчики, о чем свидетельствуют 65 заключенных контрактов на общую сумму около 71 млн рублей», - пояснили в пресс-службе.

Речь идет о выполнении демонтажных работ, инженерных изысканий, разработке сметной документации, эскизного проекта, установке клумб, благоустройстве мостового барьерного ограждения, устройстве асфальтобетонного проезда, тротуарной плитки, монолитных фундаментов, благоустройстве участка автодороги Аэропорт-Бродокалмакский тракт, а также о поставке материалов и оборудования (щебень, битум, песок, дресва, бетон, экран светодиодный).

Исполнение контракта субподрядчиками, привлеченными учреждениями уголовно- исполнительной системы, противоречит законодательству о контрактной системе.

За нарушение должностное лицо со стороны заказчика оштрафовали на 50 тысяч рублей.