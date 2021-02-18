Заместитель Котовой может сесть на 12 лет

В отношении заместителя главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «в» части пятой статьи 290 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Получение взятки в крупном размере».
По данным следствия, подозреваемый в 2020 году получил взятку в сумме более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта.
Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
Подозреваемый заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, ранее администрация Челябинска выступила с официальным заявлением, что готова оказать полное содействие правоохранительным органам в расследовании дела в отношении Олега Извекова.