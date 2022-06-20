Заместитель начальника полиции Магнитогорска отправился в СИЗО

Ленинский суд Магнитогорска (Челябинская область) накануне, 19 июня, отправил в СИЗО на два месяца заместителя начальника местной полиции Мурата Ахметова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

Об этом сообщили источники в силовых структурах региона.

По данным следствия, подозреваемый, задержанный в конце прошлой недели, получил взятку от заинтересованного лица за совершение незаконных действий по непривлечению местного жителя к уголовной ответственности за совершение преступления.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по данному уголовному делу.