Заместитель начальника полиции Магнитогорска отправился в СИЗО

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В начале недели в Челябинской области жара немного спадет, вероятны дожди, а к выходным вновь вер
20.06.2022

В начале неделе в Челябинской области жара спадет, а к выходным вновь вернется
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С понедельника, 20 июня, выпускники Челябинской области могут подавать заявление на прием в колле
20.06.2022

С 20 июня выпускники Челябинской области могут онлайн подать заявление на прием в колледж
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 19 июня, в сети была опубликована видеозапись, которую сделал репортёр из США Сет Харп н
Спецоперация на Украине
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19.06.2022

Наёмники едут на Украину за деньгами, но находят смерть (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, 20 июня, у православных начнется Петров пост. Его еще называют Апостольским, а ран
19.06.2022

В понедельник у православных начнется Петров пост
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Итоги недели Челябинской области
Итоги недели Челябинской области
19.06.2022

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 13.06.22 по 19.03.22)
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20.06.2022

«ММК-Индустриальный парк» признан одной из лучших инвестплощадок России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.06.2022

Сотрудник южноуральского ГИБДД подозревается в посредничестве при передаче взятки
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20.06.2022 09:41

Заместитель начальника полиции Магнитогорска отправился в СИЗО

Ленинский суд Магнитогорска (Челябинская область) накануне, 19 июня, отправил в СИЗО на два месяца заместителя начальника местной полиции Мурата Ахметова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

Об этом сообщили источники в силовых структурах региона.

По данным следствия, подозреваемый, задержанный в конце прошлой недели, получил взятку от заинтересованного лица за совершение незаконных действий по непривлечению местного жителя к уголовной ответственности за совершение преступления.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по данному уголовному делу.

Автор: Инна Шемаева
Полиция Магнитогорска
Мурат Ахметов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С понедельника, 20 июня, выпускники Челябинской области могут подавать заявление на прием в колле
20.06.2022

С 20 июня выпускники Челябинской области могут онлайн подать заявление на прием в колледж
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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19.06.2022

В понедельник у православных начнется Петров пост
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Итоги недели Челябинской области
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20.06.2022 10:14

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20.06.2022 10:01

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20.06.2022 09:57

С 20 июня выпускники Челябинской области могут онлайн подать заявление на прием в колледж

20.06.2022 09:48

Сотрудник южноуральского ГИБДД подозревается в посредничестве при передаче взятки

20.06.2022 09:41

Заместитель начальника полиции Магнитогорска отправился в СИЗО

20.06.2022 09:06

КСП начинает проверку Минпрома Челябинской области и его подведа

19.06.2022 21:25

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19.06.2022 17:23

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На ЧТПЗ будут производить троллейбусы

16.06.2022 12:24

В Чебаркуле полицейский кинолог спас собаку, которая оказалась в строительной траншее

16.06.2022 12:12

Челябинская «Трасса 74» может стать местом притяжения автогонщиков со всей страны

16.06.2022 12:11

Челябинский зоопарк предупреждает об активизации мошенников

16.06.2022 12:04

В 2022 году между Челябинском и Екатеринбургом начнет курсировать скоростной «Орлан»