Задержан заместитель начальника полиции Магнитогорска

В Магнитогорске (Челябинская область) задержан заместитель начальника местной полиции Мурат Ахметов. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

Ранее правоохранительные органы опровергали информацию о проверке одного из должностных лиц городской полиции на возможную причастность к противоправным деяниям.

Сегодня, 17 июня, в следственном управлении СК России по Челябинской области сообщили, что в отношении заместителя начальника полиции Магнитогорска возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

«По данным следствия, подозреваемый получил взятку от заинтересованного лица за совершение незаконных действий по не привлечению местного жителя к уголовной ответственности за совершение преступления», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

«В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении его вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его непосредственные руководители – привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщили в региональном полицейском главке.

Решается вопрос о предъявлении стражу порядка обвинения и избрании меры пресечения.

Напомним, девятого июня в сети Интернет на странице одного из информационных агентств региона был размещен материал, в котором говорилось о проверке одного из должностных лиц магнитогорской полиции на возможную причастность к противоправным деяниям. Тогда в главке сообщили, что эта информация не соответствует действительности.