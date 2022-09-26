Замглавврача ответит за халатность и взрыв газового оборудования в ковидной больнице Челябинска

Центральный районный суд Челябинска сегодня, 26 сентября, огласил приговор по уголовному делу в отношении заместителя главного врача по административно-хозяйственным вопросам больницы №2 Виктора Вяткина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Халатность».

«Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей без рассрочки и лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок два года», - сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда.

Напомним, кислородная станция в больнице №2, расположенной возле ЮУрГУ, рванула утром в субботу, 31 октября, 2020 года. В медучреждении выбило окна. Пламя от мощного взрыва перекинулось на соседнюю высотку. Очевидцам и полицейским пришлось вручную буксировать легковушки от места взрыва, чтобы очистить путь для пожарных. В это время медперсонал эвакуировал ковидных больных, которых забирали прибывшие машины скорой помощи и реанимобили.

В ходе расследования установлено, что причиной пожара и последующего взрыва кислородного оборудования послужило возгорание горючих материалов во внутреннем помещении от теплового проявления электрического тока, возникшего вследствие аварийного режима работы электросети и нештатного электрооборудования, применявшегося для подогрева газификаторов с целью увеличения их производительности.