Ростехнадзор назвал причину взрыва кислорода в больнице Челябинска

Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование причин взрыва на кислородной станции больницы №2 в Челябинске. Из-за ЧП из медучреждения эвакуировали более 150 ковидных пациентов.

«В ходе расследования установлено, что причиной пожара и последующего взрыва кислородного оборудования послужило возгорание горючих материалов во внутреннем помещении от теплового проявления электрического тока, возникшего вследствие аварийного режима работы электросети и нештатного электрооборудования, применявшегося для подогрева газификаторов с целью увеличения их производительности», - озвучили причины взрыва в пресс-службе Уральского управления Ростехнадзора.

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Кроме того, проверяющие нашли следующие нарушения:

-отсутствие проектной документации на монтаж кислородной станции;

-несоблюдение требований изготовителя оборудования, установленных руководством (инструкцией) по эксплуатации;

-отсутствие регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов;

-отсутствие лицензии на «Эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов первого, второго и третьего классов опасности»;

-отсутствие аттестации ответственных за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением, а также ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, отсутствие проверки знаний обслуживающего персонала в объеме производственных инструкций и надлежащего допуска к работе.

Комиссия внесла предложения по устранению причин аварии и недопущению нарушений. Они взяты на контроль.

Кроме того, в отношении МАУЗ «ГКБ № 2» возбудили дело по части первой статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Напомним, кислородная станция в больнице №2, расположенной возле ЮУрГУ, рванула утром в субботу, 31 октября, 2020 года. В медучреждении выбило окна, стекла, створки. Пламя от мощного взрыва перекинулось на соседнюю высотку. Очевидцам и полицейским пришлось вручную буксировать легковушки от места взрыва, чтобы очистить путь для пожарных. В это время медперсонал эвакуировал ковидных больных, которых забирали прибывшие машины скорой помощи и реанимобили. На месте также работал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В этот же день в СК возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).