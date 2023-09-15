Фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест» приглашает южноуральцев

В городе Верхнем Уфалее Челябинской области в следующую субботу, 23 сентября, состоится традиционный фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест» и пройдет ремесленная и продовольственная ярмарка «Мастеровая губерния». В этом году девятый по счету фестиваль звонарей получил всероссийский статус, сообщили в региональном Минкульте.

Известные мастера колокольного звона из православных храмов со всей России соберутся в Верхнем Уфалее, чтобы познакомить друг друга с разными техниками церковных перезвонов, принятыми в регионах нашей страны, и поделиться секретами своего искусства с многочисленными зрителями. В концертной программе на главной площади Верхнего Уфалея вместе с колокольным звоном гости фестиваля услышат хоровое исполнение духовной музыки.

Здесь же, на городской площади, развернется изобильная ярмарка народных мастеров и умельцев, фермеров и производителей эксклюзивной сельхозпродукции. Пройдут мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, резьбе по дереву, ткачеству, прядению и росписи сувенирных пряников. Всех желающих научат несложным колокольным звонам на передвижных звонницах.

Помимо ярмарочных рядов будут работать интерактивные площадки, для гостей фестиваля пройдут экскурсии — пешеходные, виртуальные и обзорные — по городским достопримечательностям и экспозициям Верхне-Уфалейского историко-краеведческого музея. На сцене выступит фольклорный коллектив «Цветень», приглашенный из города Кургана, а из Перми приедет исторический театр «Чуды» с кукольным представлением «Театр Петрушки».

В лучших традициях проведения уральских ярмарок прошлых столетий для гостей организуют конные катания по городским улицам и обильное угощение на гастрономическом фуд-корте.

Куратором и художественным руководителем «Уфалейского благовеста» является заслуженный артист России Вячеслав Усольцев. «В этом году в Верхний Уфалей приедет звонарь Храма Преображения Господня из Санкт-Петербурга Екатерина Ермилова, которая представит звоны «Преображенский», «Девичий» и «Красный», — рассказали организаторы фестиваля. — Также в фестивале примет участие Алексей Талашкин — руководитель Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской Митрополии, преподаватель Новосибирской школы звонарей, руководитель Музея колокольного звона».

Откроет фестиваль «Уфалейский благовест» Божественная литургия, которая начнется в субботу, 23 сентября, в 9:00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы Верхнего Уфалея.

Затем участники и гости фестиваля пройдут крестным ходом до центральной городской площади, на которой в 11:15 состоится открытие фестиваля.