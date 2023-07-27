Житель Челябинска, наевшийся мухоморов, напал на фельдшера скорой

В Челябинске 40-летний мужчина, наевшийся мухоморов, напал на фельдшера в машине скорой помощи. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту, сообщает Информационный центр СКР.

«В средствах массовой информации сообщается, что в Челябинске в машине скорой медицинской помощи 40-летний житель города, которому требовалась госпитализация, напал на приехавшего на вызов фельдшера и избил его», - отмечает Следком.

Накануне в Уральском округе Росгвардии сообщили, что 25 июля сотрудники группы задержания управления по Челябинской области получили сигнал с тревожной кнопки в автомобиле скорой помощи.

Прибывшим росгвардейцам девушка-фельдшер рассказала, что во время следования скорой по улицам города медики увидели лежащего на земле мужчину. У челябинца были признаки отравления психоактивными веществами и ему потребовалась срочная госпитализация.

По пути в больницу пациент неожиданно напал на фельдшера, несколько раз ударив по лицу. Врачи вынуждены были нажать кнопку тревожной сигнализации, которой оборудованы все машины скорой помощи в Челябинске.

Росгвардейцам нападавший пояснил, что причиной его нестабильного состояния стали съеденные им накануне мухоморы. Его доставили в отдел полиции «Калининский».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело по данному факту и предоставить доклад по ходу его расследования, сообщает Информационный центр СКР.