Житель Челябинска закрыл собой жену, которую пытался зарезать гость

Житель Челябинска закрыл собой жену, которую пытался зарезать гость.

Сообщение из отдела полиции «Курчатовский» о том, что в квартире дома на Шагольской происходит драка, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили около трех часов дня 28-го марта.

К прибывшим стражам правопорядка обратились супруги, проживающие по данному адресу. Они пояснили, что в ходе словесного конфликта их гость схватил два ножа и, угрожая расправой, бросился на жену. В этот момент супруг закрыл ее собой, в результате чего получил две колотые раны правого плеча.

Подозреваемый в момент прибытия стражей порядка находился в соседней комнате. Росгвардейцы установили его личность. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний местный житель.

На место была вызвана бригада скорой помощи, пострадавший госпитализирован.

«В отделе полиции «Курчатовский» данное сообщении зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД по городу Челябинску Марина Кудлачева.

По результатам проверки будет принято решение в рамках действующего законодательства.