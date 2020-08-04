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Житель Миасса, убивший четырех бомжей, заключен под стражу

Происшествия
Сегодня, 10:38
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Жителю Миасса (Челябинская область) предъявлено обвинение в совершении убийства четырех бомжей. Он с ними знакомился под предлогом выпить, а затем убивал.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской 29-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство»

«28 июля 2020 года в малолюдном месте обвиняемый познакомился мужчиной без определенного места жительства, предложив последнему выпить спиртного. Затем он нанес потерпевшему множественные удары молотком в область головы, ставшие причиной смерти», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В ходе расследования уголовного дела, следователем СК установлена причастность обвиняемого к совершению трех аналогичных преступлений в отношении лиц без определенного места жительства.

Обвиняемому по ходатайству следователя СК судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках уголовного дела поверяется причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступных эпизодов.

 

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