Житель Миасса, убивший четырех бомжей, заключен под стражу

Жителю Миасса (Челябинская область) предъявлено обвинение в совершении убийства четырех бомжей. Он с ними знакомился под предлогом выпить, а затем убивал.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской 29-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство»

«28 июля 2020 года в малолюдном месте обвиняемый познакомился мужчиной без определенного места жительства, предложив последнему выпить спиртного. Затем он нанес потерпевшему множественные удары молотком в область головы, ставшие причиной смерти», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В ходе расследования уголовного дела, следователем СК установлена причастность обвиняемого к совершению трех аналогичных преступлений в отношении лиц без определенного места жительства.

Обвиняемому по ходатайству следователя СК судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках уголовного дела поверяется причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступных эпизодов.