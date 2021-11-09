09.11.2021
С начала пандемии более 92 тысяч южноуральцев сумели справиться с ковидом, более 5,7 тысячи - умерли
09.11.2021
Жители Челябинской области стали чаще искать работу
09.11.2021
На юге России возобновились поиски южноуральца, пропавшего в горах три месяца назад
09.11.2021
В Челябинске пьяный водитель иномарки влетел в цветочный павильон, пострадала продавец
09.11.2021
Житель Озерска через приложение поиска попутчиков «отдал» сбережения мошенникам
09.11.2021
Популярность Dota после победы Team Spirit увеличилась вдвое
Житель Озерска через приложение поиска попутчиков «отдал» сбережения мошенникам
19.10.2021
Челябинскому депутату скостили срок
01.10.2021
Полицейские Челябинска задержали мошенницу из Москвы
14.09.2021
Южноуральцы продолжают попадаться в сети телефонных мошенников и переводить им огромные суммы
04.09.2021
ФСБ задержала за взятку бывшего сотрудника челябинской таможни
Южноуральцы – губернатору: Почему людей с медотводом ограничивают?
05.11.2021
В Челябинской области продлен режим нерабочих дней
03.11.2021
Какой будет погода в ноябре 2021 года в Челябинской области
02.11.2021
Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год
01.11.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021