Житель Озерска через приложение поиска попутчиков «отдал» сбережения мошенникам

Сервис поиска попутчиков набирает популярность в Челябинской области: с его помощью южноуральцы активно подыскивают водителей, чтобы быстро и комфортно добраться до необходимой точки следования, однако с недавнего времени сервис стал популярен и среди мошенников.

Так, житель Озерска, забронировав поездку через популярное приложение, в результате лишился денежных средств.

С озерчанином связался якобы водитель и предложил уточнить детали поездки в другом приложении, отправив ему ссылку для подтверждения бронирования и оплаты поездки. Озерчанин, пройдя по ней, ввел данные своей банковской карты, в том числе CVV-код, после чего со счета потерпевшего было списано 31 900 рублей. Поняв, что его обманули мошенники, горожанин обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Стражи порядка ищут виновных.

Полицейские в очередной раз обращаются к южноуральцам с призывом оплачивать товары и услуги онлайн только на тех ресурсах, которым стопроцентно доверяют.

«Если вам предлагают произвести оплату через конкретный сервис, не переходите по ссылкам в сообщениях. Изучайте сервисы, которыми собираетесь воспользоваться: чем больше вы знаете о том, как они работают, тем сложнее мошенникам будет вас обмануть», - советуют стражи порядка.