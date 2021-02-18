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Житель Самарской области приехал в Копейск делать «закладки»

В Копейске (Челябинская область) полицейские задержали жителя Самарской области по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. Он приехал делать «закладки».

Во время проведения оперативных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Копейску задержан ранее судимый житель Самарской области. У него была обнаружена и изъята партия синтетических наркотиков.

«Задержанный пояснил, что приехал в Челябинскую область с целью сбыта наркотических средств путем тайников-закладок. В ходе дальнейшей работы с задержанным сотрудниками полиции изъято наркотическое средство мефедрон, приготовленное для дальнейшего сбыта, общей массой более 22 граммов. Во время обыска квартиры, которую снимал задержанный, стражами правопорядка изъяты весы и упаковочный материал, которые он использовал при фасовке наркотических средств», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции напоминают, что южноуральцы могут сообщить любую информацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков, по телефонам дежурных частей районных отделов полиции и 02. Конфиденциальность сообщения гарантируется.