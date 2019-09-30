Житель Сосновского района ушел в «декрет», чтобы не платить алименты

В Сосновском районе судебные приставы взыскали с должника, прикрывающегося «декретным» отпуском, около 240 тысяч алиментного долга в пользу ребенка от первого брака. Катализатором процесса послужило постановление об ограничении водительских прав.

Исполнительное производство по взысканию алиментов с местного жителя в Сосновском отделе судебных приставов ведется с января 2018 года. Во втором браке у него вновь появился ребенок, поэтому в суде должник добился снижения размера взыскания алиментов – до 1/6. Судебными приставами был произведен перерасчет задолженности, и он составил 238 тысяч рублей.

Но об алиментах мужчина и не вспоминал, объясняя, что он находится в «декретном» отпуске по уходу за вторым ребенком, поэтому не работает, доходов нет. К тому же, как он уверял, для него гораздо важнее пожилая мать, справки о состоянии здоровья которой он пытался приобщить к исполнительному производству.

«Судебным приставам было известно, что мужчина неофициально зарабатывает грузоперевозками, имея водительские права категорий В и С. Об ограничении права управления транспортными средствами его предупреждали, но должник отмахнулся, вновь заявив, что он в декрете. Но узнав о том, что постановление об ограничении водительских прав уже находится в ГИБДД, быстро вышел из «декретного» отпуска и оплатил накопившийся долг. Денежные средства уже на счету взыскателя», - сообщили в пресс-службе судебных приставов.

В случае дальнейшего уклонения от выплат алиментов должнику может грозить не только повторное ограничение водительских прав, но и привлечение к уголовной ответственности.