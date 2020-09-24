Житель Златоуста оформил на себя кредит почти на миллион рублей и перевел деньги мошенникам
Еще один житель Златоуста (Челябинская область) доверился мошенникам, оформил кредит и перевел 715 тысяч рублей по звонку «сотрудника банка». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
На телефон златоустовцу позвонила девушка и представилась сотрудником банка. По известной схеме мошенников злоумышленница сообщила, что на потерпевшего оформлен кредит. При этом обратилась по имени и отчеству и сообщила о количестве остатка на счете у мужчины. Мужчина проверил мобильный банк и убедился, что одобрена заявка на кредит 855 тысяч рублей. Потерпевший поверил, что это сотрудница банка. Далее мошенники разводили потерпевшего уже вдвоем.
«Именно так они действуют, разделяя роли. Один входит в доверие, сообщает о наличии какой-либо угрозы с денежными средствами: списание, покупка, оформление кредита. Другой начинает устанавливать удаленную программу доступа к мобильному банку потерпевшего. На этот раз потерпевший осознавал, что он сам установил удаленную программу доступа к мобильному приложению, но был уверен, что делает правильно, спасает свои деньги», - рассказала официальный представитель УМВД по Златоусту Ольга Аристова.
Злоумышленник, имея доступ к мобильному приложению своей жертвы перевел заявку на кредит в статус оформления кредита. После чего потерпевший действительно увидел, что денежные средства уже на счете, не осознавая, что это и сделал лже-банкир. Далее под диктовку мошенника мужчина снял денежные средства в одном из банков и положил на счет ранее ему неизвестный в другой банк. Мошенник сказал, что так удобнее в другом банке будет сохранить деньги, так как можно перевести одной суммой. Все действия были произведены через банкоматы, стоящие рядом в одном из ТРК.
«Потерпевший снял не всю сумму, именно поэтому уже третий мошенник еще раз позвонил на телефон и напомнил об остатке. Так как у потерпевшего уже не было возможности подойти к банкомату, он сказал, что не сможет их перевести. После всех звонков потерпевшему действительно позвонили с горячей линии банка, уточняя его личность и действия. С этого момента потерпевший понял, что попался на уловку мошенников и обратился в офис банка и полицию», - добавила Ольга Аристова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Мошенничество».
В очередной раз полицейские предупреждают южноуральцев не вести диалоги с неизвестными, лучше обращайтесь в банк лично. Пока вы сами не продиктуете всю конфиденциальную информацию, вашими деньгами не смогут воспользоваться мошенники.
Действуют мошенники по известной, хорошо отлаженной схеме: звонят на мобильные телефоны и представляются работниками банков.
Чаще всего мошенники, звонят южноуральцам, используя виртуальные номера. Они имеют формат 8 (800) ***-**-**, 8 (495)***-**-**, то есть имеют формат номера, похожего на стационарный номер 8 (495), используемый банковскими организациями, либо формат многоканального номера 8 (800).
Такие номера являются виртуальными, то есть существуют только в сети Интернет. За этим номером скрывается множество «реальных» номеров телефонов, которыми пользуются мошенники, и отвечая на такой звонок, Вы как правило общаетесь с мошенниками.
Аферисты, внушая абоненту чувство тревоги за безопасность имеющихся сбережений, подталкивают его на совершение необдуманных поступков. В своих разговорах злоумышленники настолько убедительны, что мотивируют жертву совершить перевод денежных средств на другой, якобы безопасный счет, разумеется, подконтрольный мошенникам.
Инна Шемаева
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