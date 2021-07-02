02.07.2021
В Златоусте неудобства для инвалидов в отделении реабилитации были связаны с ремонтом
02.07.2021
Чиновники Миасса стали фигурантами уголовного дела
02.07.2021
Почти 15 тысяч дольщиков получили квартиры благодаря проектному финансированию с использованием механизма эскроу в ВТБ
02.07.2021
Жители Пласта, похитившие с предприятия золото на семь миллионов рублей, отправились в колонию
02.07.2021
На Южном Урале разыграли гранты среди семейных ферм
02.07.2021
Общественники нашли еще одно предприятие, которое сливает сточные воды в реку Миасс
Жители Пласта, похитившие с предприятия золото на семь миллионов рублей, отправились в колонию
12.02.2019
Челябинские антимонопольщики предписали пересмотреть заявки, поданные на аукцион по добыче золота
15.04.2016
Богатства недр Челябинской области будут изучены более детально
Какой будет погода в июле на Южном Урале
01.07.2021
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары
30.06.2021
Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка
29.06.2021