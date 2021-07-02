Жители Пласта, похитившие с предприятия золото на семь миллионов рублей, отправились в колонию

Двое жителей Пласта (Челябинская область) осуждены за хищение и перевозку драгоценных металлов. Они тайно похищали с предприятия «Дальзолото» золотосодержащий концентрат.

Советский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих жителей Пласта.

Судом установлено, что один из подсудимых, работая на золотоизвлекательной фабрике в Республике Саха (Якутия), тайно похищал с предприятия золотосодержащий концентрат, к которому имел доступ по роду своей деятельности.

«Для последующей реализации и перевозки похищенного обвиняемый вступил в преступный сговор со своим земляком, работающим вахтовым методом на этом же предприятии. После чего соучастники в июле 2020 года незаконно перевезли золотосодержащий концентрат из драгоценных металлов на поезде от города Нерюнгри до Челябинска», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции, из незаконного оборота изъят золотосодержащий концентрат из драгоценных металлов массой более трех с половиной килограммов стоимостью свыше шести с половиной миллионов рублей.

Золотосодержащий концентрат при задержании был изъят и возвращен в ООО «Дальзолото».

Подсудимый, непосредственно совершавший хищения, приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, соучастник - к двум годам лишения свободы условно.