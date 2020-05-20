Жители села Баландино убили собутыльника, а тело сбросили в карьер

В Чесменском районе (Челябинская область) задержаны двое жителей села Баландино, которые забили насмерть собутыльника, а, чтобы скрыть следы преступления, тело мужчины сбросили в карьер. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 16 мая 2020 года в одном из частных домов деревни Баландино Чесменского района, при совместном распитии спиртного, подозреваемые в ходе бытового конфликта нанесли множественные удары местному жителю.

«Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался. С целью сокрыть совершенное преступление, подозреваемые отвезли и сбросили тело мужчины в карьер с водой, расположенный вблизи населенного пункта. Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых по статье - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Подозреваемые задержаны в порядке. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.