Жители села Баландино убили собутыльника, а тело сбросили в карьер
В Чесменском районе (Челябинская область) задержаны двое жителей села Баландино, которые забили насмерть собутыльника, а, чтобы скрыть следы преступления, тело мужчины сбросили в карьер. Возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, 16 мая 2020 года в одном из частных домов деревни Баландино Чесменского района, при совместном распитии спиртного, подозреваемые в ходе бытового конфликта нанесли множественные удары местному жителю.
«Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался. С целью сокрыть совершенное преступление, подозреваемые отвезли и сбросили тело мужчины в карьер с водой, расположенный вблизи населенного пункта. Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых по статье - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
Подозреваемые задержаны в порядке. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
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