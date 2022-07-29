Жительница Златоуста превратилась свой огород в маковую плантацию

В Златоусте (Челябинская область) сотрудники полиции на территории частного участка обнаружили и изъяли 614 кустов наркосодержащего растения «Мак». В отношении владелицы возбуждено уголовное дело.

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия "Мак" при обследовании земельных участков и надворных построек на территории обслуживания отдела полиции «Горный» ОМВД России по Златоусту сотрудники полиции в огороде частного дома по улице Трудовой обнаружили маковую плантацию.

«Установлено, что хозяйка огорода-местная жительница посадила и вырастила запрещенные для культивирования растения для дальнейшего использования в личных целях. Следственным отделом ОМВД России возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», - сообщили в региональном полицейском главке.

Полицейские напоминают, что за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений предусмотрена административная ответственность, а за незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические вещества, - уголовная.

Операция «Мак» проходила во всех городах Челябинской области. В областном центре уже подведены ее итоги.

«За время проведения мероприятия сотрудниками полиции выявлено шесть преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения. Из незаконного оборота изъято около 250 граммов наркотических средств, в том числе героин и каннабис (марихуана). К административной ответственности привлечено 17 лиц», - добавили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Выявлено и уничтожено 59 очагов дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью около двух тысяч квадратных метров.