Жительница Златоуста стала жертвой аферистов, желая заработать «легких» денег

Жительница Златоуста (Челябинская область) поверила мошенникам, что они научат ее быстро заработать, играя на бирже. В итоге она набрала кредитов почти на полтора миллиона рублей и все деньги перевела аферистам.

Жительнице Златоуста на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина, который предложил ей зарабатывать на бирже. Женщина согласилась, не догадываясь о том, что попала в «сети» к аферистам. Она все делала под их диктовку.

Сначала женщина установила на телефон программу под названием AnyDesk и она сообщила незнакомцу свой номер личного кабинета. Далее на планшете женщина зарегистрировалась на неизвестном сайте и под диктовку перечислила мошеннику восемь тысяч рублей, которые должны были перевестись в доллары и при разнице курсов валют становиться ее доходом.

«Все дальнейшие манипуляции мошенник производил сам, с помощью программы удаленного доступа. Злоумышленник сказал, что необходимо вводить больше денежных средств, доход соответственно будет больше. Женщина перевела 70 000 рублей личных средств и еще 300 000 взяла в кредит. Она сообщала мужчине СМС-коды и ставила подпись с помощью отпечатка пальца», - сообщила официальный представитель ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

Затем аферист стал говорить потерпевшей, что если не положить на счет еще 200 тысяч рублей, то все ее деньги могут «сгореть». Она снова взяла кредит. Потом ситуация повторилась. Потерпевшая боялась потерять все деньги и продолжала перечислять их незнакомцам.

«Потом злоумышленник вновь позвонил потерпевшей и сообщил, что денежные средства не поступили на счет, и он ее перевел на другого специалиста в «отдел вывода денег». Теперь уже «другой специалист» сказал, что вновь не хватает для возврата 320 000 рублей. Женщина начала возмущаться, а злоумышленник пригрозил штрафом и потерей всей суммы перечисленных средств. Потерпевшая пошла и оформила кредитную карту и кредит наличными в салоне сотовой связи», - добавила Ольга Аристова.

В общей сложности женщина общалась с мошенниками семь дней подряд и перевела им один миллион 200 тысяч рублей. И только тогда, до нее дошло, что она стала жертвой аферистов. Обманутая жительница Златоуста обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферистов ищут.

«Нужно быть бдительными. Нельзя устанавливать неизвестные программы на телефон, сообщать секретные коды из СМС сообщений. Мошенники придумывают различные уловки, в том числе и предлагают легкий заработок, при этом заставляют потерпевших оформить кредит и перевести на неизвестный счет.

При поступлении телефонных звонков от неизвестных лиц с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимостью перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, необходимо незамедлительно прервать разговор», - говорит начальник ОМВД России по Златоустовскому городскому округу полковник полиции Анатолий Тульский.

Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников. Важно остановиться вовремя в своих необдуманных действиях. Жительница Златоуста не только лишилась своих денег, но теперь ей еще придется выплачивать все взятые кредиты.