Жителя Снежинска приговорили к 11 годам за угощение подростков наркотиками

В Челябинской области Снежинский городской суд вынес приговор местному жителю, который предложил двум девочкам попробовать мефедрон. Горожанин проведет за решеткой 11 лет.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, в июне 2020 года житель Снежинска заверил двух девочек 16 и 17 лет, что мефедрон якобы безопасен и предложил им попробовать наркотики.

Мужчину признали виновным в склонении к потреблению наркотических средств несовершеннолетних (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ). Суд назначил ему 11 лет колонии строгого режима.

Девочек привлекли к ответственности за потребление наркотических средств или психотропных средств без назначения врача (ч.1 ст.6.9 КоАП РФ).