Жителю Перми грозит пожизненный срок за попытку сбыта крупной партии наркотиков

В Красноармейском районе (Челябинская область) оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД области изъяли около одного килограмма мефедрона. Сбытчиком оказался житель Перми. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В лесном массиве на территории Красноармейского района Челябинской области оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД области совместно с сотрудниками уголовного розыска местного отдела полиции при силовой поддержке «Грома» в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан неработающий житель Перми.

Мужчина приехал на своем автомобиле, чтобы забрать из тайника партию наркотического средства. В ходе осмотра местности обнаружен и изъят мефедрон массой почти один килограмм, приготовленный для дальнейшего сбыта, а также сотовые телефоны, банковские карты.

Установлено, что мужчина занимался сбытом наркотиков на территории Челябинской области и Пермского края.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.