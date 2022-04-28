Живодера из Кундравов отправили в колонию строгого режима

Мировым судьей судебного участка № 4 Чебаркуля и Чебаркульского района (Челябинская область) вынесен приговор 39-летнему жителю села Кундравы. Он признан виновным в жестоком обращении с животным. Живодер получил реальный срок.

Житель села Кундравы решил избавить от голодной смерти соседскую собаку, хозяйка которой не работала и, по мнению осужденного, плохо за ней ухаживала.

Как сообщала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, установлено, что подсудимый в декабре 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил увечья собаке, повесив ее на заборе с помощью бельевой веревки, которая оборвалась. После этого живодер нанес собаке четыре удара ножом в область носа, шеи и передних лап.

В настоящее время собака помещена в местный приют «Друг»

На суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, частично возместил расходы на лечение собаки.

Мировым судьей с учетом рецидива (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) назначила ему наказание в виде четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок пять месяцев 13 дней.