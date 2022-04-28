28.04.2022
Во сколько обходится южноуральцам красивая улыбка
28.04.2022
Живодера из Кундравов отправили в колонию строгого режима
28.04.2022
За сутки заболело ковидом больше южноуральцев, чем выздоровело
28.04.2022
Настоящий мужчина: челябинский царь зверей назовет себя сам
28.04.2022
В Магнитогорске развивают «умную» конкуренцию
28.04.2022
Южно-Уральский медуниверситет принял всероссийскую конференцию студентов и молодых ученых
Живодера из Кундравов отправили в колонию строгого режима
26.04.2022
Полиция Челябинска нашла живодера, облившего бездомного пса химической жидкостью
26.04.2022
В Челябинске живодер облил химической жидкостью собаку
12.04.2022
Челябинка пинком убила той-терьера
08.04.2022
В Челябинске девочку-живодерку отправили на обследование
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022