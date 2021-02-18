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Акцию «Сохраним озера Южного Урала» поддержит «малахитовое» авторалли

На Южном Урале состоится V этап Кубка России по ралли «Малахит-2021». Гонка пройдет в статусе второго этапа чемпионата Уральского федерального округа и финала зимней серии монокубка Lada Rally Cup. Девиз соревнований - «Сохраним озера Южного Урала!».

Как сообщает пресс-служба минэкологии Челябинской области, в этом году соревнования пройдут в поддержку всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Организаторы ожидают приезд в Челябинскую область около 50-ти экипажей со всей страны. Участников гонки ожидает не меньше 36-ти километров чистого льда за два прохождения.

Соревнования пройдут 22-го и 23-го февраля в Кыштыме и впервые - в Карабаше. Старт соревнований состоится на культовом для уральского ралли скоростном участке в Кыштыме рядом с поселком Слюдорудник.

Свое мастерство на крутых поворотах, больших перепадах и трамплинах гонщики продемонстрируют в вечернее время.

Заключительный этап ралли пройдет на хорошо известном скоростном участке вдоль берега озера Акакуль.

Утром следующего дня заезды состоятся на двух совершенно новых ледовых скоростных участках в Карабаше – историческом центре цветной металлургии России. В 1910 году здесь был основан Карабашский медеплавильный комбинат. Решая приоритетные задачи обеспечения отечественной экономики медью, за десятилетия работы предприятия в ХХ веке на территории Карабашского городского округа был накоплен значительный экологический ущерб в виде шлаковых отвалов и хранилищ производственных отходов, которые до сих пор отрицательно сказываются на состоянии окружающей среды, в том числе водоемов Карабаша.

Ликвидация накопленного экологического вреда и модернизация производства в Карабаше начались в 2004 году с приходом стратегического инвестора. Благодаря обновлению мощностей и строительству современных очистных сооружений за последние 15 лет на предприятии почти в 30 раз снижено количество выбросов в атмосферу.

Достигнутые результаты сделали возможными и целесообразными реализацию в Карабаше проектов ликвидации накопленного в XX веке экологического вреда. Один из них – рекультивация поймы реки Сак-Элги.

Для восстановления естественной природной среды и прекращения загрязненного стока в реку, питающую питьевой источник Челябинска, в рамках целевой программы министерства экологии Челябинской области, здесь был построен обводной канал с комплексом гидротехнических сооружений.

Объект представляет собой своеобразное водохранилище площадью 70 гектаров с дамбой высотой 6,5 метра, предназначенной для перехвата оставшегося после обхода территории города Карабаша загрязненного стока. В результате удержания воды образуется мелководный пруд, который в дальнейшем зарастёт за счёт высадки «высших водных растений» - камыша, рогоза и других.

Эти природные «фильтры» помогают очистить воду и поглощают загрязняющие вещества. Именно на рекультивированной площадке поймы реки Сак-Элги проложат два ледовых участка ралли «Малахит-2021».

«Это ралли экологичного формата. Все машины, выезжающие на лед, будут проходить диагностику, планируется замер выхлопные газы. Мы хотим наглядно показать, что любое мероприятие в Челябинской области можно сделать экологичным. Министерство экологии будет и дальше поддерживать проекты с экологическим уклоном», – отметил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Ралли «Малахит-2021» будет организовано с соблюдением всех экологических требований и норм: до начала заездов будут проводиться технические проверки автомобилей, а активисты экологического движения «ЭКО дозор-74» выйдут на места проведения, чтобы убрать весь оставшийся мусор.