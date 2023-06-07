Бегуны ГРЦ Макеева испытали себя во всероссийском полумарафоне в Челябинске

Сотрудники Государственного ракетного центра имени академика Макеева (Миасс) приняли участие во всероссийском полумарафоне «Забег.РФ», который в Челябинске проходил в четвертый раз.

Представители ГРЦ, увлеченные бегом, не смогли обойти вниманием это грандиозное спортивное событие и приехали из родного города в столицу Южного Урала, чтобы присоединиться к другим любителям бега. Напомним, старт седьмому общероссийскому забегу был дан четвертого июня в девять утра по московскому времени в 85 городах страны.

Как рассказали в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева», самую серьезную дистанцию полумарафона протяженностью 21,1 километра выбрали не только опытные бегуны - начальник сектора Анатолий Кузнецов и экономист Анна Тимошук, но и инженеры Владислав Козлов и Андрей Добрынкин, для которых такая дистанция стала первой в жизни. А ведущий инженер Сергей Демидов поставил для себя задачу установить личный рекорд на дистанции десять километров.

Маршрут, по которому предстояло бежать спортсменам, пролегал от улицы Салавата Юлаева до Университетской Набережной. Забег осложнялся

30-градусной жарой. И если в начале гонки было облачно, то уже через 40 минут после старта облака рассеялись, и второй

десятикилометровый круг спортсмены бежали под палящим солнцем.

Но эти трудности не смогли помешать хорошо подготовленным спортсменам ГРЦ реализовать свои цели – все успешно финишировали и остались довольны личными результатами забега, поделившись своими эмоциями от забега.

Андрей Добрынкин:

- Для меня это была проверка своих сил. Полумарафон – это уже серьезная дистанция, требующая хорошей подготовки и наличия бегового опыта.

Бежал полумарафон первый раз, дебют на такой дистанции запланировал именно в Челябинске, потому как трасса для меня знакомая и без лишних поворотов и сложного рельефа. Благодарен группам поддержки по трассе, без них после 16-го километра было бы очень тяжело. Жара и палящее солнце сказались на результате, но главное – я понял, что могу бежать «половинку», что мне это интересно и есть куда расти в беговом направлении.

Анна Тимошук:

– В полумарафоне «Забег.РФ» уже второй год я участвую в качестве пейсмейкера. Это участник забега, который бежит в заданном темпе всю дистанцию, имеет специальную отличительную экипировку для того, чтобы бегуны, которые не знают, как распределить силы на всю дистанцию, могли ориентироваться по скорости. Такие люди практически всегда присутствуют на крупных забегах. Конечно же, на нашем забеге были и более быстрые пейсмейкеры – я выбрала самый спокойный темп и, несмотря на жару, преодолела дистанцию в удовольствие.

Хочется напомнить всем, кто занимается спортом в жаркую погоду, – не забывайте брать с собой воду и головной убор на тренировку. Лучше перестраховаться, чем получить тепловой удар и обезвоживание.

Анатолий Кузнецов:

– Понравилась организация. Приятно было, что волонтеры и болельщики поддерживали на трассе, подбадривали. Отличная идея была поставить на трассе барабанщиков, задающих музыкальный ритм. В нужных местах были размещены пункты питания с водой и бананами. Забег дался тяжело, но цель достигнута – «выбежал» из двух часов. Результатом доволен, но можно и лучше. Советую всем пробовать себя в подобных мероприятиях.

Владислав Козлов:

– Выбрал дистанцию полумарафона (21,1 километра) впервые. Эмоции – самые позитивные! Когда пересек финишную черту, не сразу осознал, что пробежал столько. Считаю, что результат хороший для первого раза. Теперь буду стараться улучшить время. Советую всем, кто хочет поучаствовать в забегах, но сомневается в своих силах, – начинайте с малого, в разумных пределах. Бег, как и любой спорт, – это не столько про результат, сколько про образ жизни.

Отметим, для большинства работников ракетного центра участие в забеге стало бесплатным благодаря поддержке профкома АО «ГРЦ Макеева». Предприятие поздравляет своих спортсменов и желает им новых дистанций и отличных результатов.