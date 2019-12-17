Боксер Алексей Киселев завоевал «золото» первенства России по боксу
Спорт
Сегодня, 10:21

В Нальчике завершилось первенство Европы по боксу. «Золото» завоевал Алексей Киселев из челябинской СШОР «Юный динамовец». За победу он получил ключи от автомобиля Kia Rio и денежный сертификат на 300 тысяч рублей.

В соревнованиях в Нальчике приняли участие более 200 спортсменов в возрасте 19-22 лет. Они разыграли награды в 10-ти весовых категориях.

Одно «золото» завоевал Алексей Киселев из челябинской СШОР «Юный динамовец» (56 кг). Ученик заслуженного тренера России Александра Орлова провел в столице Кабардино-Балкарии четыре победных боя. Он нанес поражения хозяину ринга Алану Борсову, курганцу Радмилю Шангирееву, москвичу Эмрану Хамхоеву и Константину Опольскому из Московской области.

Победители состязаний получили от Федерации бокса России ключи от автомобиля Kia Rio и денежные сертификаты на 300 тысяч рублей. Серебряным призерам досталось по 200 тысяч рублей, бронзовым — по 100 тысяч рублей. Также награждены личные тренеры спортсменов, в размере 30% от призовых своих боксеров.

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