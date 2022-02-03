Большинство челябинцев гордятся успехами южноуральских спортсменов

Завтра, четвертого февраля, состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр. Это будут двадцать четвертые по счету игры и пройдут они в Пекине. В 15-ти зимних видах спорта разыграют 109 комплектов наград. Сражаться за медали Пекина будут более 4000 атлетов из 95 стран.

Южный Урал на главных стартах планеты представят тринадцать спортсменов в пяти видах спорта. Это самое большое число участников, которое регион делегировал за всю историю зимних Олимпийских игр.

В Челябинской области спорту всегда придавалось большое значение. Наша область – регион, который славится своей спортивной историей. Спортсмены Челябинской области занимали и занимают высшие ступени пьедестала на мировых первенствах. Их победы вызывают чувство гордости и восхищения за самоотверженный труд, что, кстати, подтвердили результаты опроса челябинцев, проведенного Челябинским филиалом РАНХиГС.

Большинство челябинцев, принявших участие в нашем опросе (70,8%) испытывают чувство гордости за достижения южноуральских спортсменов на всероссийской и международной арене.

Противоположной оценочной позиции придерживаются 7,5% опрошенных. Они равнодушно относятся к достижениям южноуральских спортсменов, а практически каждый пятый респондент (18,2%) ничего об этом не слышал.