Челябинцев приглашают на открытие летнего дрифт-сезона

В субботу, 24 апреля, Уральская лига дрифта проведет первое мероприятие летнего (асфальтового) сезона – УЛД ДЖИМКАНА 2021. Соревнования-шоу состоятся в центре Челябинска, в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, на асфальтовой площадке «Картинг/Каток». Вход для зрителей свободный.

Все желающие смогут оценить, как участники проходят «полосу препятствий» за минимальное время с максимальной скоростью. В ходе состязаний по системе «дуэль» пилотам предстоит пройти восьмерки, кольца и выполнить другие задания на двух одинаковых асфальтовых трассах. Конечно, не обойдется без эффектных заносов, дыма из-под колес и рычащих моторов, сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель Уральской лиги дрифта Сергей Анкудинов.

Место проведения можно посмотреть на Яндекс.Картах.

Расписание соревнований:

09:00 - 12:00 Регистрация участников, техническая инспекция

10:00 - 14:30 Тренировки, квалификация

15:00 - 17:00 Заезды по системе «дуэль»

17:00 - 17:30 Награждение призёров соревнований

Подробнее о мероприятии можно прочитать здесь. Регистрация пилотов по ссылке. Кроме того, будет организована бесплатная прямая трансляция. 24 апреля, в 15:00 (Уральское время, МСК+2), подписывайтесь на канал и жмите колокольчик!

Справочная информация:

Слово «Джимкана» взято из японского языка. Свое развитие этот вид автошоу получил в Японии, США и Англии. Первая джимкана представляла собой единоличный проезд определенного участка, с элементами маневрирования и торможения, за максимально короткий промежуток времени.



Сделал Джимкану узнаваемой и популярной Кен Блок, который снимал эффектные ролики, где проходил необычные трассы в технике джимкана. Первый такой ролик вышел на YouTube в ноябре 2008 года — спортсмен покорял трассу на территории аэродрома Эль Торо в Калифорнии на автомобиле Subaru WRX STI с 2.65-литровым турбодвигателем мощностью 530 л.с.

Первой зимней Джимканой стала ледовая «Слалом-Дуэль 2010», первую летнюю Уральская лига дрифта провела в 2012 году, на автодроме ГИБДД.