Челябинские экстремалы закрывают летний сезон

Скейт-парк у дворца спорта «Динамо» в Челябинске подвел итоги лета-2023 и официально закрыл сезон. Как уточнили в челябинском МБУ «Спортивный город», этим летом на площадке для экстремальных видов спорта ежедневно проходили тренировки и соревнования. В зрелищных стартах выступали одновременно до 70 экстремалов разных возрастов, причем самому младшему участнику было всего шесть лет, а возраст самого старшего — за 50.

Успех проекта очевиден — более 500 спортсменов-экстремалов тренируются на территории дворца спорта «Динамо», причем занятия для ребят проводятся бесплатно. В летний период очень популярна площадка с рампами, небольшими горками и препятствиями для оттачивания мастерства скейтбордистов, любителей трюковых самокатов и маленьких прыжковых велосипедов BMX.

«Скейт-парк пользуется спросом у большого числа любителей экстремальных видов спорта как взрослого так и молодого поколения, — комментируют сотрудники челябинского муниципального бюджетного учреждения «Спортивный город». — Возраст самого младшего участника — шесть лет, а самому старшему было за 50. В экстрим-парке можно встретить и профессионалов, и любителей, для которых работают опытные инструкторы».

Специально оборудованная площадка для экстремальных видов спорта появилась в парке у дворца спорта «Динамо» в 2019 году. Этот скейт-парк стал одним из первых официально обустроенных в Челябинске в рамках государственной программы «Пять шагов для городов».

Этим летом инструкторы «Спортивного города» бесплатно тренировали ребят на скейтах, самокатах и BMX не только в «Динамо», но и на экстрим-площадке на площади Революции, а также в новом, самом большом в Челябинске, скейт-парке у ледовой арены «Трактор». Также спортсмены-экстремалы занимаются в Челябинске на новеньком памп-треке у дворца спорта «Юность» и в парке имени Тищенко.

Именно благодаря появлению качественной инфраструктуры — специально оборудованных площадок — скейтбординг и другие экстремальные виды спорта бурно развиваются в Челябинской области, становясь всё более доступными, безопасными и массовыми. Но с завершением летнего сезона и наступлением зимы спортсмены-экстремалы перебираются в теплые помещения, арендуя площадки для занятий в торгово-развлекательных центрах и спортивных комплексах.