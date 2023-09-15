15.09.2023
Почти 90 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов зафиксировано на ЮУЖД с начала года
15.09.2023
Челябинские экстремалы закрывают летний сезон
15.09.2023
На трассе Челябинск – Харлуши водитель иномарки насмерть сбил подростка на велосипеде
14.09.2023
Безэкипажный катер ВСУ пытался атаковать ракетный корабль Черноморского флота
14.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября (18+)
14.09.2023
Евгений Светлов поручил срочно ограничить доступ к гигантской свалке у водоема
Челябинские экстремалы закрывают летний сезон
05.09.2023
На площади Революции Челябинска демонтируют скейт-парк
25.07.2023
В Челябинске состоится чемпионат по скейтбордингу
21.06.2023
Скейт-площадка челябинского парка имени Тищенко приобрела новые краски
07.06.2023
На площади Революции в день открытия скейт-парка выступят челябинские экстремалы
Не все южноуральцы соглашаются провести тестирование своих новорожденных
15.09.2023
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023