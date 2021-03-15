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Челябинские легкоатлеты попали в тройку призеров чемпионата России среди ветеранов

В Челябинске состоялся 30-й чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов в помещении, посвященный 85-летию выдающейся советской спортсменки, призеру Олимпийских игр Таисии Ченчик. В командном зачете второе место заняла сборная команда Челябинской области.

Высокий статус чемпионата даже в условиях пандемии короновируса позволил приехать 240 спортсменам для участия в розыгрыше индивидуальных наград и командных кубков в трех номинациях. Чемпионат был посвящен 85-летию выдающейся советской спортсменки, гордости легкоатлетического спорта Южного Урала, призеру Олимпийских Игр, чемпионке Европы, шестикратной победительнице матчей СССР – США, многократной чемпионке и рекордсменке СССР по прыжкам в высоту Таисии Филипповне Ченчик, внесшей огромный вклад в становление и развитие ветеранского легкоатлетического движения России.

Среди субъектов РФ победителем в командном зачете стала сборная Москвы, второе место у спортсменов Челябинской области, замкнули тройку призеров представители Республики Татарстан.