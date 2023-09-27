27.09.2023
Челябинский хор им. Михальченко даст гастроли в Республике Дагестан
27.09.2023
В Челябинске до октября ограничили движение по улице Российской
27.09.2023
СК проводит проверку по факту закрытия в Челябинске секции для параспортсменов
27.09.2023
В Челябинске открывается выставка «От барокко до бидермайера»
27.09.2023
Челябинский драматург покажет москвичам окопную правду
27.09.2023
Южноуральские боксеры завоевали две медали международного турнира
СК проводит проверку по факту закрытия в Челябинске секции для параспортсменов
27.08.2023
Установлены личности всех погибших при крушении самолета в Тверской области
24.08.2023
Возбуждено уголовное дело по факту крушения бизнес-джета в Тверской области
14.08.2023
Жители поселков в Магнитогорске жалуются на отсутствие школ, детсадов и общественного транспорта
09.08.2023
Следователи уточняют причину взрыва в Подмосковье
Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27.09.2023
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
26.09.2023
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023