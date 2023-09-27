СК проводит проверку по факту закрытия в Челябинске секции для параспортсменов

Следственное управление СКР по Челябинской области проводит доследственную проверку по факту закрытия спортивной секции по бочче в Челябинске, где занимались спортсмены с ограниченными физическими возможностями, сообщает Следком.

Челябинские спортсмены с инвалидностью записали видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину и президенту Владимиру Путину с жалобой на закрытие спортивной секции и невозможность участия в соревнованиях в результате злоупотреблений руководства спортивной школы.

В обращении говорится, что директор челябинской школы по адаптивных видам спорта закрыл их секцию, а позднее отказал им в участии в Летних играх паралимпийцев. Обратившиеся попросили проверить должностных лиц учреждения на возможное злоупотребление служебным положением.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на жалобу и поручил доложить о ходе проверки обращения челябинских спортсменов с ограниченными возможностями

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о промежуточных результатах проверки», – уточнили в СКР.

Бочча - паралимпийский вид спорта. Это спортивная игра на точность, близкая к боулингу, петанку и боулзу. Впервые была включена в программу VII Паралимпийских летних игр 1984 года.