Челябинские спортсмены выступят на Всероссийском фестивале студенческого спорта

В столице Удмуртии Ижевске состоится XI Всероссийский фестиваль студенческого спорта, в котором Челябинскую область представят спортсмены ЮУрГУ. На спортивный праздник приедут около 600 студентов из 20 вузов России.

Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», 73 комплекта наград будут разыграны в 10 видах спорта: баскетбол, гандбол, волейбол, настольный теннис, плавание, самбо, шахматы, многоборье ГТО, легкая атлетика и компьютерный спорт. Также для участников подготовлена образовательная, деловая и культурно-развлекательная программа.

Напомним, Всероссийский фестиваль студенческого спорта проводится ежегодно в разных субъектах страны. В Удмуртии соревнования пройдут впервые.

Добавим, к объектам спорта предъявлены дополнительные требования по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Спортсмены будут допущены до участия в соревнованиях на основании отрицательных результатов тестов на COVID-19, полученных не ранее трех суток до начала мероприятия. Весь состав судейской коллегии и организаторов мероприятия также пройдет процедуру тестирования на COVID-19. Соревнования пройдут без участия зрителей.