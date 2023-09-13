Челябинские теннисисты стали чемпионами всероссийской спартакиады инвалидов

Воспитанники челябинской школы по адаптивным видам спорта блестяще выступили в IV всероссийской летней спартакиаде инвалидов по настольному теннису.

Состязания спортсменов с повреждениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА) проходили с восьмого по 11 сентября в Уфе. Челябинцы завоевали в Башкортостане две золотые и две бронзовые медали.

Матвей Кутубулатов оказался лучшим в личном зачете и третьим - в командном, Александр Лушников стал чемпионом в личном старте и бронзовым призером - в командном.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, обоих спортсменов тренирует Виталий Поздин.