Чем заняться в новогодние праздники: гид по новогодним развлечениям
Спорт
Сегодня, 13:58

Остается совсем немного времени до нового года и долгожданных новогодних каникул. Пора задуматься, чем заняться и как развлечь себя, родных и друзей, так, чтобы впечатлений хватило на целый год!

  1. Начните с того, о чем давно мечтали, но боялись попробовать, например, с катания на горных лыжах или сноуборде. Это отличный способ весело и с пользой провести время на свежем воздухе. Кататься можно начиная с самого малого возраста –  трех лет. Если уровень подготовки нулевой – это не проблема. На современных горнолыжных курортах есть свой штаб инструкторов, а также учебные склоны.  
  2. Если горнолыжный отдых вы считаете слишком экстремальным – покатайтесь на тюбингах! Вниз с горки с ветерком на ватрушке – что может быть лучше? Отличное настроение и заряд позитива гарантирован! После катания можно пожарить мясо на мангале или погреться в бане.
  3. Не забудьте про каток! Это традиционное зимнее развлечение никогда не потеряет популярность. В перерывах между катанием не забывайте согреваться кофе или глинтвейном.
  4. Гарантированный заряд положительных эмоций подарит посещение хаски-парка, общение с дружелюбными хаски или самоедами,  а катание на собачьих упряжках никого не оставит равнодушным и оставит приятные воспоминания о новогодних каникулах.
  5. Любите красивые виды, зимний лес и много снега? Обязательно отправляйтесь на экскурсию на снегоходах! Это отличный способ удивить всех близких.

Не можете определиться с тем, что хотите делать в новогодние каникулы? Сделайте все вышеперечисленное на горнолыжном курорте «Солнечная долина»! Курорт расположен в 100 километрах от Челябинска, к тому же, добраться на «Солнечную долину» можно не только на своей машине, но и с помощью мультимодального маршрута «Снегирь», который будет ходить с 3 по 8 января ежедневно. Если боитесь все не успеть за один день – не беда. На территории «Солнечной долины» есть несколько уютных апарт-отелей.

Подробная информация о возможностях отдыха в новогодние праздники на горнолыжном курорте «Солнечная долина» на сайте, в группах: вконтакте, фейсбук, инстаграмм, а также по телефону: 8 351 778 54 26.

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