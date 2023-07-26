Каяки и сапборды: на Южном Урале прошел гребной марафон Жемчужный

В минувшие выходные на озере Аргази на территории Байрамгуловского сельского поселения состоялся VI гребной марафон «Жемчужный» имени Юрия Важенина.

Это традиционное спортивное мероприятие уже шестой раз проводит челябинский клуб “Уралкаяк”. С этого года марафон носит имя Юрия Важенина - основателя и лидера компании Уралкаяк, который и заложил традиции первых марафонов.

По словам организаторов, цель Жемчужного марафона - продвижение водных видов туризма и рекреационных видов деятельности, в частности каякинга. А также привлечение внимания к экологической ситуации на озерах Южного Урала, и популяризации не наносящих озерам вреда, водных видов транспорта.

Участвовать в марафоне могут все желающие (в возрасте от 18-ти лет) и любые гребные суда, приводимые в движение исключительно мускульной силой экипажа, и управляемые веслами каячного и канойного типа.

В этом году порядка 60 спортсменов из Челябинска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и других уральских городов состязались на сапбордах, байдарках и каяках.

Каякинг – традиционная дисциплина Жемчужного марафона, в которой участники соревнуются между собой на скорость на каяках и различных типах байдарок. Дистанция в данной дисциплине составила 20 километров.

В последнее время большое развитие получила дисциплина сапсерфинга, в которой соревнуются спортсмены стоя на надувных досках с веслом. На марафоне участники –любители прошли дистанции 6 километров, в категории профи преодолевали расстояние в 12 километров. Отдельно была выделена категория для спортсменов старше 50 лет на сапборде.

«Несмотря не сложные погодные условия, дождь и ветер, большинство участников справились с прохождением таких длинных марафонских дистанций и были вознаграждены медалями участников и победителей», - рассказал организатор марафона Виталий Жаткин.

После награждения все участники и зрители отведали вкуснейший фирменный плов от Уралкаяк.