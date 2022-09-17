Медитация на пробуждение своей уникальности

Как часто мы задумываемся о своей уникальности? Вокруг нас очень много факторов, событий, которые отвлекают нас от этого вопроса. Данная медитация позволяет вспомнить про свои первоистоки, свой Дар, свою уникальность и напоминает о бережном отношении к себе.

Демонстрирует и комментирует упражнения подполковник запаса, ветеран боевых действий Антон Гончаров, он ведёт свой телеграм-канал «Записки подполковника»