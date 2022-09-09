Повышения качества сна: упражнение, которое поможет высыпаться даже за один час

Методику, о которой вы узнаете, используют сотрудники спецслужб в экстренных ситуациях, когда времени на сон совсем не хватает.

Ничего не мешает выполнять данный комплекс в обычной жизни, улучшая качества своего сна.

Смотрите и практикуйте.

Демонстрирует и комментирует упражнения подполковник запаса, ветеран боевых действий Антон Гончаров, он ведёт свой телеграм-канал «Записки подполковника»