Комплекс первый для занятий дома или на улице

Сегодня мы предлагаем вам познакомиться с комплексом занятий дома или на улице. В видео описаны 4 упражнения, из которых состоит первый комплекс:

1.Австралийские подтягивания (АП)

2.Отжимания в упоре лежа

3.Приседания

4.Супермен лёжа

Как выполнять упражнения

Выполняем упражнения попарно. Сначала подтягивания и отжимания. Затем приседания и супермен лёжа

Сначала подход упр.1, затем без отдыха подход упр.2

Отдыхаем 30 сек и повторяем еще 2 раза

Далее по такой же схеме делаем упр.3 и 4

Всего получится по 3 подхода каждого упражнения

Подробнее:

Сделали подтягивания

Сразу без отдыха - отжимания

Отдохнули 30 сек

Сделали подтягивания

Сразу без отдыха - отжимания

Отдохнули 30 сек

Сделали подтягивания

Сразу без отдыха - отжимания

Отдохнули 30 сек

Сделали приседания

Сразу без отдыха - супермена

Отдохнули 30 сек

Сделали приседания

Сразу без отдыха - супермена

Отдохнули 30 сек

Сделали приседания

Сразу без отдыха - супермена

Отдохнули 30 сек

Сколько делать повторений

Подтягивания - 3 подхода по 10 раз

Отжимания - 3 подхода по 10 раз

Приседания - 3 подхода по 15 раз

Супермен - 3 подхода по 20-30 секунд, когда чуть отрываем руки и ноги от земли и тянемся вперёд/назад

Как часто заниматься

минимум - 5 раз в неделю

оптимально - 6 раз в неделю

один день в неделю обязательно выходной

Особенности комплекса

Данный комплекс характерен своей простотой и в то же время комплексным воздействием на мышцы всего тела. Отлично подходит как для начинающих, так и для тех, кто приступает к тренировкам послед длительного перерыва.

Демонстрирует и комментирует упражнения подполковник запаса, ветеран боевых действий Антон Гончаров, он ведёт свой телеграм-канал «Записки подполковника»