Комплекс второй для занятий дома или на улице

В видео описаны 4 упражнения, из которых состоит первый комплекс:

1 Горизонтальные подтягивания (ГП)

2 Отжимания уголком

3 Выпады

4 Супермен на четвереньках

Как выполнять упражнения?

Выполняем упражнения попарно. Сначала подтягивания и отжимания. Затем приседания и супермен лёжа

Сначала подход упр.1, затем без отдыха подход упр.2

Отдыхаем 30 сек и повторяем еще 2 раза

Далее по такой же схеме делаем упр.3 и 4

Всего получится по 3 подхода каждого упражнения

Подробнее:

Сделали подтягивания

Сразу без отдыха - отжимания

Отдохнули 30 сек

Сделали подтягивания

Сразу без отдыха - отжимания

Отдохнули 30 сек

Сделали подтягивания

Сразу без отдыха - отжимания

Отдохнули 30 сек

Сделали приседания

Сразу без отдыха - супермена

Отдохнули 30 сек

Сделали приседания

Сразу без отдыха - супермена

Отдохнули 30 сек

Сделали приседания

Сразу без отдыха - супермена

Отдохнули 30 сек

Сколько делать повторений:

Австралийские (горизонтальные) подтягивания - 3 х 10

Отжим уголком - 3 х 5

Выпады - 3 х 10 (на каждую ногу)

Супермен на четвереньках - 3 х 10 (на каждую сторону)

Как часто заниматься:

минимум - 5 раз в неделю

оптимально - 6 раз в неделю

один день в неделю обязательно выходной

Особенности комплекса:

Прорабатывает переднюю часть бедра. Выпады дополнительно подключают к работе мышцы ягодиц. «Супермен на четвереньках» прорабатывает выпрямляющие мышцы спины ещё в одном положении. Мышцы ягодиц и бицепсы бедер пока готовятся к более серьезным упражнениям с помощью выпадов и суперменов.

Демонстрирует и комментирует упражнения подполковник запаса, ветеран боевых действий Антон Гончаров, он ведёт свой телеграм-канал «Записки подполковника»