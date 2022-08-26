Снятие стресса за 5 минут. Синхрогимнастика

Эта пятиминутная гимнастика поможет снять стресс как после конкретной стрессовой ситуации или в конце рабочего дня, чтобы не приносить домой накопившийся негатив и стресс.

В качестве бонуса и, как неотъемлемая составляющая самой гимнастики, в нее входит простейший тест на стресс.

Демонстрирует и комментирует упражнения подполковник запаса, ветеран боевых действий Антон Гончаров, он ведёт свой телеграм-канал «Записки подполковника»