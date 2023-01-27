На Таганае начали прокладывать «лыжню за облака»

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) началась подготовка трасс традиционного горного марафона «Лыжня за облака».

Оргкомитет марафона уже надел лыжи и отправился прокладывать трассы для участников предстоящего события. Отметим, марафонская гонка состоится на дистанции 35 километров – только для лыжников старше 18-ти лет. Выбравшие короткую гонку должны будут преодолеть расстояние в десять километров. Стиль на всех дистанциях – классический.

В этом году любимая тысячами людей «Лыжня за облака» - памяти выдающегося альпиниста Сергея Соколова - состоится в субботу, 25 февраля (начало – в половину одиннадцатого утра). Стартовать и финишировать лыжники будут традиционно в Центральной усадьбе национального парка «Таганай».

Организаторы ждут на Таганае профессионалов, любителей и самых юных спортсменов, готовых (самостоятельно или с родительской помощью) преодолеть классическим стилем 700-метровый круг (это детская гонка).

Интересно, что в нынешней «Лыжне за облака» (это будет уже 26-й марафон) отправятся в десятикилометровый забег воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №1 Златоуста – юноши и девушки.

Важно, что регистрация уже началась, сообщает телеграм-канал «Таганай News».

Напомним, в прошлом году марафон состоялся на Таганае 20 февраля. Участие в нем приняли около трехсот человек. Девяносто спортсменов отважились отправиться на 35-километровый круг. В детской гонке поучаствовали 55 самых юных спортсменов.

СПРАВКА

Прототипом лыжного марафона на Таганае стали «Альптрассы», которые с 1973-го года 16 лет подряд проводил «снежный барс» Сергей Соколов. Первый горный марафон на лыжах состоялся 22-го февраля 1992-го года.

В 1993-м году марафон получил свое нынешнее название - «Лыжня за облака».

После 1994-го года последовала долгая пауза, и четвертая «Лыжня за облака» состоялась лишь в 2000-м. С того времени горный марафон «проводится ежегодно.

С 2005-го года он посвящен памяти его организатора и вдохновителя «Альпинистских трасс» Сергея Соколова.

Сейчас «Лыжня за облака» традиционно стартует в последний выходной февраля. В 2021-м году в ней приняли участие 214 человек, в 2022-м - 291.